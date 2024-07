Attentato a Trump il Secret Service si difende | Non sono state dirottate risorse su Jill Biden

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il– nell’occhio del ciclone per le critiche sulla sicurezza dell’ex presidente Donaldferito da unre poi abbattuto – ha negato di aver dirottatodal comizio dia Butler in Pennsylvania, come riporta SkyNews, alla difesa della first ladyche stava parlando a Pittsburgh ad una cena organizzata dall’associazione Italian Sons and Daughters. L’accusa parte da un reporter di RealClearPolitics che ha affermato su X che “ledei servizi segretiperché hanno seguito il protocollo dell’agenzia che si applica ain quanto ex presidente”. Un portavoce dei servizi segreti ha negato tutto: “Non abbiamo distoltodal FPOTUS (ex presidente degli Stati Uniti)”. Il presidente Joe, che in un discorso alla nazione ha ribadito la necessità di abbassare i toni, ha ordinato un’indagine sulper capire come un uomo armato di fucile AR sia riuscito ad avvicinarsi abbastanza da sparare e ferire l’ex presidente fallendo di fatto uno dei compiti principali dell’agenzia: proteggere il presidente e tutti i precedenti.