ATP Amburgo Flavio Cobolli piega un coriaceo Altmaier e approda agli ottavi di finale

(Di lunedì 15 luglio 2024)di qualità e di carattere l’ha spuntata nel primo turno dell’ATP500 di. Sulla terra rossa tedesca, il tennista romano (n.48 del ranking) si è imposto per 6-4 6-7 (6) 6-3 contro il padrone di casa Daniel(n.71 del mondo). Il teutonico si è confermato la solita bega sulla terra, bravoa non lasciarsi troppo condizionare da un secondo set in cui ha mancato non poche opportunità per chiudere. Pur tribolando,ha vinto meritatamente e negligiocherà contro il vincente della sfida tra il cinese Zhang e il brasiliano Seyboth Wild. Nel primo setmette grande pressione in risposta.forza tantissimo con il dritto per evidenziare le difficoltà con questo colpo del suo avversario. L’azzurro non sfrutta quattro palle break nel quinto game, ma nel settimo è risoluto.