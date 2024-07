Atletica Desalu velocissimo nei 200 metri | fa 2008 e diventa il secondo italiano di sempre

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 15 luglio 2024) E’ uno splendido crono quello che è arrivato da Faustoal Meeting di La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, nella giornata di ieri. L’Azzurro, campione olimpico della 4×100 a Tokyo 2020 e atleta delle Fiamme Gialle, ha firmato un tempo da storia nei 200ed èto ildi, dietro al Mito Pietro Mennea. Ha registrato 20”08 sul traguardo, abbassando di 5 centesimi il personale di 20”13, che fece nel 2018. Una prestazione ottima e in vista delle imminenti Olimpiadi di Parigi 2024. L’Azzurro dichiara, come riporta fidal.it: “Devo dire che sono contento a metà”, racconta Faustodalla Svizzera. “Felice perché dopo sei anni ho migliorato il personale con un crono importante, ma sono partito male e questo non mi rende soddisfatto.