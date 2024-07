Armie Hammer | Essere cancellato dopo le accuse di cannibalismo è stato liberatorio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 15 luglio 2024) L'attore di Chiamami col tuo nome,, rivela di essersi sentito in un certo senso sollevatoaccusato di cattiva condotta esi è unito a Bill Maher nel suo podcast Club Randm per una rara intervista da quando una serie didi cattiva condotta,e abusi sessuali hanno fatto deragliare la sua carriera. La star di Chiamami col tuo nome e The Social Network ha detto digrato per le conseguenze di questa vicenda, perché "se non fosse successo nulla di tutto questo la mia vita sarebbe continuata esattamente com'era. E so che questo mi avrebbe portato in un solo posto, la morte".svela gli abusi subiti a 13 anni: "Ho pensato al suicidio" .