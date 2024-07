Al NICCOLò Galli Giovedì atteso il polacco Skorupski

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Appuntamento alle 17 a Casteldebole. Mezzora dopo Vincenzo Italiano, che ha approfittato della domenica di riposo per trascorrere qualche ore in famiglia, radunerà la truppa e darà il via alla sua seconda settimana di lavoro in città. Questa è anche la settimana in cui torneranno in gruppo, e Calafiori, che se non si sbloccherà la trattativa con l’Arsenal sabato dovrebbe tornare a riempire il suo armadietto, in attesa di svuotarlo quando la comitiva rossoblù, lunedì 22, partirà per il ritiro di Valles, dove rientreranno anche gli altri nazionali, a cominciare da Posch e dai tre svizzeri Freuler, Aebischer e Ndoye.