Airola al via la rassegna itinerante con tre appuntamenti di Cinema Popolare

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMercoledì 17 luglio alle ore 21:00 il primo di tredel , ladiin alcuni dei cortili delle case popolari diorganizzata dall’associazione Textures con il patrocinio del Comune die il supporto di Ucca, Arci e Teatri Uniti. L’intervento vuole guardare oltre le piazze affollate, le strade consumate dal passo quotidiano, le esperienze circoscritte e, invece, stimolare una relazione con i rioni, con le vite, le energie, le emozioni che lì si rincorrono. Ilsi fa dialogo e la preparazione prima e le proiezioni poi vogliono divenire pretesti per incontrarsi e per intraprendere un percorso di rintracciabile economia collettiva. L’obiettivo dell’associazione è quello di portare uno schermo, una storia e le persone in un unico spazio che per qualche ora possa divenire punto di ritrovo, di conoscenze e di scambio.