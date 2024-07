VIDEO – Taremi e i primi allenamenti con l’Inter Vicino l’esordio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024) Mehdiha svolto in questi due giorni iquattrocon la maglia del. Dalla palestra al campo, adesso. Ildal canale X del club.PASSI – Mehdiè stato ufficializzato come giocatore delproprio ieri mattina intorno alle 9. L’attaccante ex Porto ha iniziato già ad allenarsi con i compagni fin dalla prima sessione organizzata da Simone Inzaghi. In questi due giorni la squadra si è ritrovata ad Appiano Gentile per quattro volte, passando dalla palestra al campo per fare le prime sgambate.compirà tra pochi giorni 32 anni, ma ancor prima farà il suo esordio con la maglia nerazzurra, anche se non ufficiale. Intanto il club nerazzurro pubblica unsuipassi con la divisa d’allenamento.