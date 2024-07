Tiro a volo Coppa del Mondo junior Porpetto 2024 | Arianna Nember ed Antonio La Volpe in corsa per la finale nello skeet

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Si chiude la terza e penultima giornata di gare a, in Italia, sede della tappa delladeldi: in scena le prime tre serie delle qualificazioni delloindividuale. In casa azzurra sono inper la, seconda tra le donne, edLa, settimo tra gli uomini. Nelle qualificazioni femminili è in testa la lettone Zane Zvaigzne con 71/75, davanti al quartetto composto dall’azzurrina, dalla britannica Madeleine Zarina Russell, dalla statunitense Madeline Helen Corbin, e dalla slovacca Miroslava Hockova, tutte a 70/75. Nel quintetto al nono posto con 68/75 si trova Eleonora Ruta, mentre chiude nel quintetto al 22° posto con 64/75 Viola Picciolli, infine è al 42° ed ultimo posto con 46/75 Dalia Buselli.