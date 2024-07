Spari contro Trump ucciso l’attentatore | ecco chi era

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 14 luglio 2024) Momenti di paura durante un comizio di Donald. Un ragazzo ha aperto il fuocol’ex presidente americano.chi era. Sale la tensione negli Stati Uniti a pochi mesi dalle elezioni. Lo stra i due candidati è sempre più acceso e il rischio è quello di assistere a episodi simili a quello avvenuto nella notte italiana tra il 13 e il 14 luglio. Un ragazzo di soli 20 anni ha aperto il fuocoDonalddurante un comizio uccidendo una persona tra il pubblico e ferendone due. Uno dei momenti subito dopo l’attentato – cityrumors.it – foto AnsaAnche il presidente americano è stato colpito da un proiettile, ma fortunatamente non ci sono preoccupazioni per le sue condizioni. L’ex presidente, portato via immediatamente dai suoi agenti, ha rimediato una leggera ferita all’orecchio.