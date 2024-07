Spagna campione d’Europa un titolo strameritato | l’Inghilterra piega la testa oggi sono loro i luminari del calcio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) L’Invincibile Armata stavolta ha vinto: Inghilterra colpita e affondata al cuore dallo spettacolare gol all’86’ di Oyarzabal, attaccante di scorta entrato nella storia con il guizzo che ha consegnato allail quartoeuropeo. Nessuno come la Roja, la nazionale e il paese che nel terzo millennio ha vinto un mondiale e tre titoli continentali. Il poker fa rima con la Champions conquistata dal Real Madrid: dominio assoluto. Gli inglesii maestri, ma gli spagnoliautentici. Giocano il miglior, producono talenti in quantità industriale, hanno allenatori eccelsi, a cominciare da Pep Guardiola, che rivendica la sua “catalanità”, ma sul passaporto che deve mostrare in frontiera c’è la scritta Espana. La banda di Luis De la Fuente hail, con un en plein travolgente: 3-0 alla Croazia, 1-0 all’Italia, 1-0 all’Albania, 4-1 alla Georgia, 2-1 alla Germania, 2-1 alla Francia, 2-1 al