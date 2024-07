Si tuffa da 20 metri alle cascate | gravissimo ragazzo reggiano di 24 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Reggio Emilia, 14 luglio 2024 – Un tuffo da 20d’altezza, l’impatto violentissimo con l’acqua: grande paura nel pomeriggiodel Golfarone, nel territorio del comune di Villa Minozzo. Il, di Reggio Emilia, si èto da circa 20del Golfarone e il violento impatto con l'acqua gli ha procurato vari traumi che hanno interessato il rachide cervicale e un arto inferiore. Sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna tra cui erano presenti anche due medici: ilè stato stabilizzato ma per l'evacuazione si è scelto di ingaggiare EliPavullo per procedere più velocemente al trasporto del paziente verso l'ospedale. L'elisoccorso dopo aver sbarcato l'equipaggio tecnico-sanitario, che è stato supportato nelle operazioni dai tecnici del Soccorso Alpino, ha recuperato tramite verricello il giovane che è stato portato in condizioni gravissime all'ospedale Maggiore di Parma.