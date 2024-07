Shannen Doherty è morta addio a Brenda di Beverly Hills

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 14 luglio 2024) Sabato 13 luglio, l’attriceall’età di 53 anni. Nota in Italia e nel mondo per il ruolo dinella celebre serie televisiva “90210”,ha lottato a lungo contro il cancro, una battaglia iniziata nel febbraio 2015 con una diagnosi di cancro al seno. A dare la triste notizia è stata la sua addetta stampa, Leslie Sloane, che domenica ha rilasciato una dichiarazione a People: «Con il cuore pesante confermo la scomparsa dell’attrice. Sabato 13 luglio ha perso la battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia»., un’attrice di grande talento e personalità, ha vissuto la sua carriera sotto i riflettori fin dalla giovane età. Dopo il grande successo ottenuto con “90210”, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo con ruoli significativi in altre serie TV e film.