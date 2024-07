Scozzafava – Il Napoli ha preso il difensore più promettente

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 14 luglio 2024) MONICAA RADIO MARTE: “INVERSIONE TOTALE CON CONTE, ILHAILPIU’DELLA SERIE A, BUONGIORNO”“I fatti dicono che da un mese all’altro si è passati da una voglia di andare via, di fuggire da questo club, dalla scarsa attrattiva dio questo club ad una totale inversione di tendenza. Leggibile – ha detto il caposervizio del Corriere della Sera a Radio Marte nel corso di ForzaSempre – nella conferma di Di Lorenzo e Kvaratskhelia, ma anche nell’aver messo a segno colpi importanti, invertendo la strada del mercato rispetto agli anni passati, anche in quanto a comunicazione e trasparenza. Non siamo più impegnati a rincorrere le voci di possibili trattative, perchè ilha fissato e centrato gli obiettivi di mercato.