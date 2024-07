Rugby Paolo Buonfiglio avanti ancora con le Zebre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Prato, 14 luglio 2024 - Lo scorso anno, esordendo in azzurro contro l'Irlanda, era diventato il terzo giocatore dei Cavalieri a giocare con la Nazionale dopo Edoardo Gori (con i “vecchi” Cavalieri) e Lorenzo Pani. Eè stato confermato nella rosa delleanche per il 2024/25. Il rugbista ventinovenne nato a Prato si appresta quindi ad iniziare la sua sesta annata nella franchigia di Parma, che insieme al Benetton Treviso è l'unica formazione italiana a competere nello UnitedChampionship. Oltre 40 le presenze da lui messe a referto e quando non è stato frenato dagli infortuni (come nella stagione conclusasi poche settimane fa) è comunque riuscito a dare il proprio contributo. Fino ad esordire con l'Italia, nel corso del 2023: era entrato al 60' del test match contro gli irlandesi ed era poi stato chiamato dall'ex-commissario tecnico dell'Ital, Kieran Crowley, anche per gli scorsi Mondiali (pur non giocando).