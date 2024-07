Roma svaligiata la casa di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni L’ira dell’influencer | Questa è l’Italia pezzi di m***

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 14 luglio 2024) «di». È il commento causticonel dar conto sui suoi social del furto avvenuto nelle scorse ore nelladiche condivide col calciatore. Un’amarissima sorpresa, e non è la prima volta, scoperta al rientro aattorno alle 17.30 di domenica. La foto pubblicata dall’influenzar su Instagram mostra in particolare una serie di scatole di Rolex e cofanetti di gioielli svuotati, in un appartamento che pare a soqquadro. Secondo quanto sin qui accertato dalla polizia, allertata dalla stessa, i ladri sarebbero entrati da una finestra del bagno: una volta in camera da letto, hanno quindi devastato mobili e armadi e aperto la cassaforte. Resta da quantificare il valore del bottino portato via dai malviventi, tra borse, scarpe, orologi e gioielli.