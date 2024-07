Roma maxi-rissa nella metropolitana | cinghiate tra presunti borseggiatori a Barberini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024), 14 luglio 2024 – Grande parapiglia e grande caos ieri alla stazionedelladi: 4 persone sono state arrestate e denunciate per interruzione di pubblico servizio, mentre 3 minori sono stati denunciati dalla polizia per gli stessi reati. Si tratta di un 40enne colombiano, due peruviani di 24 e 25 anni, un cubano di 23 e un egiziano di 19 – tutti in manette – mentre i minori sono un 17enne albanese e due 16enni egiziani. I fatti sono accaduti verso le 20. La violenta lite sarebbe scoppiata tra due gruppi di sudamericani – tra cui potrebbe esserci stato qualche borseggiatore – che sembrano essersi presi a. Gli agenti della polizia sono intervenuti evacuando i viaggiatori per motivi di sicurezza. Il servizio è poi ripreso regolarmente entro una decina di minuti.