Pneumatici sani per Vacanze sicure

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 luglio 2024)sottoposti a controlli frequenti per garantire una correttazza delle auto: è questa la prima regola per chi viaggia, ma i dati emersi nel 2024 a tal proposito non sono confortati. A spiegarlo è la campagna “2024”, promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con Assogomma, che ha visto impegnate su strada decine di pattuglie della Polizia Stradale.è una campagna storica, con la prima edizione che si è svolta già 21 anni fa, che ha contribuito ad insegnare agli italiani a controllare le gomme; è quindi un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato che punta a migliorare lazza stradale. Nei mesi di maggio e giugno sono state controllate le gomme di quasi 10.000 auto, con un'attenzione particolare allo stato degliin Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Sardegna e Veneto, e circa il 9% delle vetture controllate presentava gomme lisce.