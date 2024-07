Parigi 2024 Felix | L’asilo nido aiuterà le mamme ad avere un pensiero in meno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Se per la prima volta nel Villaggio olimpico aci sarà un asilo, il merito è anche di Allyson, leggenda dell’atletica leggera, che ha collaborato in prima persona al progetto. A spingerla a battersi per il pari trattamento delle donne nello sport è stata la sua esperienza di sei anni fa, quando rimase incinta e si ritrovò con l’ingaggio dello sponsor ridotto del 70%. “Quando sono entrata a far parte della Commissione Atleti del CIO, volevo essere quella voce per ledegli atleti ed aiutarle aduninnella pressione delle gare. Quando ho avuto la mia prima figlia ho potuto toccare con mano quanto fossero difficili alcune cose pratiche – ha dichiarato la 38enne –è uno spazio in cui le famiglie possono ritrovare alcune delle comodità di casa eun luogo sereno dove nutrire i propri bambini“.