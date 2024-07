Mucillagine la riviera si difende | Dannoso l’allarmismo in rete la qualità dell’acqua è buona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Le mucillaggini che appaiono e scompaiono dalle spiagge romagnole, sono uno degli argomenti caldi, anzi caldissimi, di questi torridi giorni di metà luglio. E’ un fenomeno ciclico e legato a tanti fattori, ma oramai anche i sassi sono a conoscenza del fatto che non si tratta di inquinamento, ma soltanto di una produzione da parte di i microalghe in determinate condizioni meteo. Il fenomeno si è manifestato prevalentemente al largo, mentre sottoriva è saltuario. Tuttavia in questo contesto ci sono tuttologi e leoni da tastiera che sui social scrivono tutto e il contrario di tutto, spesso sconfessati da ragionamenti oggettivi, da parte di chi una laurea in biologia ce l’ha veramente, il mare lo conosce e le analisi di Arpae le sa leggere.