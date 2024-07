Manchester City vicino l’acquisto di Dani Olmo | spunta una clausola da 60 milioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Uno dei maggiori protagonisti della Spagna ad Euro 2024 è sicuramente. Il centrocampista del Lipsia è diventato subito titolare a seguito dell’infortunio di Pedri contro la Germania e attualmente è il capocannoniere della rassegna con tre reti messe a segno in tre match consecutivi contro Georgia, Germania e Francia. Dell’asso nella manica della nazionale di De La Fuente non si parla solo all’Europeo ma anche nel mondo del calciomercato:infatti sarebbealdi Pep Guardiola, con il club inglese che sarebbe pronto a pagare lada 60di euro (scade lunedì 15 luglio). Ilsta accelerando i tempi per trovare l’intesa e battere la concorrenza di Chelsea Barcellona, che per ora fanno solo da spettatori.