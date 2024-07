LIVE – Spagna-Inghilterra 0-0 finale Euro 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Latestuale di, match valevole per ladi. La formazione allenata dal commissario tecnico Luis De La Fuente è stata di gran lunga la migliore della competizione fino ad ora, ma in questo momento arriva il bello. Gli inglesi guidati da Gareth Southgate, dal loro canto, hanno una grande voglia di riscattare la delusione subita tre anni fa a Wembley, quando vennero sconfitti dall’Italia nella sfida conclusiva del torneo. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di domenica 14 luglio. Sportface.it seguirà l’evento incon untestuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F50-0 12? – Grandissima chiusura di Stones in corner! Il difensore inglese non abbocca alle finte dell’uno contro uno con Nico Williams e fa muro sul suo tiro 10? – Fallo di Rodri su Bellingham, non c’è cartellino per lo spagnolo: punizione per l’, che cerca di alleggerire la pressione nella propria metà campo 5? – Stones devia un cross di Nico Williams, primo corner per la4? – Si lotta in mezzo al campo in queste prime battute, possesso palla a favore della1? – Si parte, l’muove il primo pallone! 20.