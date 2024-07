LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a 50 km dal traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLADELLADIDEL TOUR DE FRANCE DALLE 12.05 13.11 Attenta Longo Borghini che si mette subito in scia alla belga. 13.10 50 km al. Kopecky prova a far la differenza in discesa. 13.08 Riprese le quattro fuggitive allo scollinamento della salita di Castel del Monte. Ghekiere vince aritmeticamente la classifica delle scalatrici. 13.05che ora non è trainato da alcuna squadra, Longo Borghini marca strettamente Kopecky. 13.03 2 km allo scollinamento. 13.00 Vantaggio delle fuggitive che risale sul mezzo minuto. 12.57 C’è molta selezione nel. L’andatura della SD Worx e della dsm-firmenich PostNL ha già fatto molte vittime.