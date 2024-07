LIVE Atletica Meeting Rieti 2024 in DIRETTA | Marcell Jacobs vince ma il tempo è interlocutorio

Leggi tutta la notizia su oasport

20:04 Tornando ai big si sono fatti sentire i carichi di lavoro, maha voluto limare qualche centesimo ed imporsi dinanzi ai propri supporter sulla pista dello Stadio Guidobaldi. 20:02 Ricci si aggiudica la finale B con il crono di 10.42 dinanzi al giovane Ulisse. 20:01 E' il momento della finale B. Questa la start list: 2-Mastracci 3-Ulisse 4-Ricci 5-Longobardi 7-Morselletto 8-Parisi 19:59 Secondo posto per il cinese Xie, autentico protagonista di questo fine settimana reatino, terzo il canadese De Grasse. 19:58over 10 che non deve però preoccupare. L'intenzione di questa due giorni, come detto, era quella di simulare la 48 ore di gare Olimpiche.