LIVE Atletica Meeting Lignano Sabbiadoro 2024 in DIRETTA | Weir supera ancora i 21 metri! Ceccarelli in finale senza incantare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELDI RIETI CON JACOBS ALLE 18.20 E ALLE 19.55 19.48: Ritiro per Ivana Spanovic 19.48: Non ci sono azzurri al via dei 400uomini. Queste le protagoniste: 1 33 48.30 48.30 GALEA SOLER Matthew 2006 U20 M MLT MALTA 2 10 45.48 45.48 BUTLER Daeqwan 1999 M USA U.S.A. 3 44 46.37 LUXOLO Adams 1996 M RSA SOUTH AFRICA 4 52 45.57 45.57 MILLER Wendell 2003 U23 M BAH BAHAMAS 5 39 49.36 46.75 LAHOULOU Abdelmalik 1992 M ALG ALGERIA 6 41 47.50 47.50 LENGAUER Samuel 2003 U23 M AUT AUSTRIA 19.47: Si migliora il britannico Lincoln con 21.09 e chiude al secondo posto la gara vinta dain 21.21, terzo posto per Steen con 20.48 19.45: ZANE! LANCIO A 21.29 per l’azzurro che trova proprio al sesto lancio la misura migliore di questa serata! 19.