L' attentato a Trump visto da due giornalisti del Washington Post a Butler

(Di domenica 14 luglio 2024) Gli spari erano colpi acuti, leggeri e vuoti all'aria aperta. Donald, l'ex presidente che entro la settimana accetterà la nomina repubblicana per la corsa alle presidenziali di novembre, era da circa 10 minuti sul palco a parlare a una folla di decine di migliaia di persone. Una lunga fila di auto aveva aspettato per ore per passare attraverso metal detector e ispezioni di borse, come a qualsiasi evento di, fino a quando lo spiazzo è diventato un mare di cappellini rossi.era quasi un'ora in ritardo, e i suoi sostenitori aspettavano con impazienza sotto il sole e la musica martellante. In mezzo alla folla, di fronte al palco, una piattaforma di telecamere puntate sul palco, con irannicchiati sotto per cercare l'ombra.