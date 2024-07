L' attacco a Trump è stato un tentato omicidio e l' uomo che lo ha colpito è stato ucciso

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 14 luglio 2024) Al comizio in Pennsylvania, undi 20 anni con un fucile Ar-15 semiautomatico hadi uccidere l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald. Si tratta di Thomas Matthew Crooks, che abita a circa 50 chilometri dal luogo dell'at. Secondo la ricostruzione dell'Fbi èquasi subito con un colpo alla testa dagli uomini presenti. Questo è il video pubblicato sui social.intanto è arrivato in New Jersey, come mostra il video di Margo Martin, vicedirettire della comunicazione: appare in buone condizioni. Sta trascorrendo la notte nel suo golf club non lontano dall'aeroporto di Newark.h Verso le sette di sera ora locale, a Butler, in Pennsylvania, l'ex presidente era sul palco da pochi minuti, a un suo comizio, l'ultimo prima della convention del Partito repubblicano, che comincia domani a Milwuakee.