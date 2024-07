Juve Giuntoli su Berardi Chiesa verso la cessione?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Torino, 14 luglio 2024 – Ancora movimenti in attacco per lache sembra intenzionata a rivoluzionare anche gli esterni. C’è sempre la difficile posizione di Federico, sacrificabile, ci sono sempre le piste Sancho e Adeyemi, ma c’è anche, di nuovo, quella Mimmo. E anche Soulè, a fronte di una buona offerta, potrebbe essere ceduto. Si balla sulle punte.per Sancho, si ragiona Da un lato lavuole Jadon Sancho, che però è valutato oltre 30 milioni, ma dall’altro al Manchester potrebbe interessare, che più o meno ha la stessa valutazione. E allora si potrebbe ragionare su uno scambio dato che a Federico la Premier non dispiacerebbe. Il numero sette sta godendo di qualche giorno di ferie extra e ha ricevuto il permesso matrimoniale per stare in famiglia, questo significa che potrebbe non partire per il ritiro tedesco.