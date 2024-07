In vacanza con gli amici muore a 67 anni al Lago di Garda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Reggio Emilia, 14 luglio 2024 – Grande dolore a Scandiano ha suscitato la notizia dell'improvvisa morte di Fabio Ferrari, conosciuto da tutti come 'il Trullo '. Aveva 67. Ferrari è deceduto sabato, a causa di un malore, mentre si trovava con alcuninella zona di Sirmione suldi. Era molto noto a Scandiano. Aveva lavorato a lungo come artigiano-muratore. In passato era stato anche calciatore giocando come difensore nella Scandianese. Aveva iniziato a giocare a calcio nella Scandianese nei primi'70. Poi, da adulto, entrò a far parte della prima squadra con la quale, sotto la guida di Claudio Saccani, nella stagione 1980/81 contribuì alla vittoria del campionato di prima categoria riportando dopo tantissimila Scandianese nel campionato di promozione .