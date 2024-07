Il ritrovo dei ragazzi della ex 5^B del Compagnoni a 40 anni dalla maturità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Gli ex studenti5^B dell’Itcdi Lugo nei giorni scorsi si sono ritrovati all’agriturismo ‘La casa sull’albero’ di Solarolo per festeggiare il 40esimoversario del diploma di, conseguito nel 1984. "Quell’anno la nostra classe contava trenta studenti. Per questa occasione davvero speciale ci siamo ritrovati in venti, compreso il bagnacavallese Andrea Gardini, uno dei giocatori più vincentistoria del volley italiano. Pur vivendo un po’ ‘sparsi’ in varie località delle province di Ravenna, Bologna e Ferrara, siamo un bel gruppetto affiatato e continuiamo a ritrovarci praticamente a cadenza annuale". È stata l’occasione per ricordare anche Pier Luigi Bettoli, che dopo ladivenne sacerdote, scomparso nel 2013.