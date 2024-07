Il giallo dell’estate A luglio non succede mai niente il Carosello tragico di Cristina Stillitano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 14 luglio 2024) “Una specie di demonio si aggira dunque per la città, invisibile, e sta forse preparandosi a nuovo sangue”. (Dino Buzzati) L’ ottodel 1957 il Male si insinua in una palazzina di viale Bruno Buozzi, Parioli. Siamo in una Roma assolata, lunare, semideserta. L’orrore provedal pianerottolo dell’abitazione si spalma sulla via, sul quartiere, sulla città. Una famiglia viene sterminata. Un urlo, nel silenzio, squarcia le coscienze. Un avvocato, sua moglie e il figlioletto Benedetto vengono assassinati. Una bolgia di sangue che risparmia solo il piccolino, trovato senza vita nella sua culla. Come se l’assassino o chi per lui lo avesse riposto con cura e poi coperto. La portiera e la verduraia sono atterrite quando scoprono lo scempio.