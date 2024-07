Giorgia Meloni all’Argentario giornata in barca con gli amici a Porto Ercole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024)(Grosseto), 14 luglio 2024 – La presidente del Consiglio: oggi si è concessa unadi mare nel paese argentarino. Un pomeriggio di relax dagli impegni istituzionali, passando unaincon gli. Si è concessa anche a qualche foto con i presenti, tra cui l'assessore al bilancio del Comune di Monte Argentario Silvano Scotto., leader di Fratelli d'Italia, frequenta spessosoprattutto nel periodo estivo: già lo scorso anno era stata vista e fotografata in paese, dopo aver trascorso del tempo ine aver sorteggiato qualcosa in un localese. Per la premier il relax a, comunque, è durato giusto il tempo di una: lunedì mattina gli impegni istituzionali la vedranno a Napoli, per la firma dei finanziamenti per la bonifica di Bagnoli.