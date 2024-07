George adesso tocca a lui | c’è già passato suo padre William alla sua età

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 14 luglio 2024) Nascere in Casa Windsor comporta onori ma soprattutto oneri: lo sa bene, e presto lo scoprirà anche il piccolo. La famiglia reale è soggetta a numerosi protocolli, regolamenti, vincoli e restrizioni: dal permesso necessario per le proposte di matrimonio al divieto di concedere autografi. Ora, una delle antiche regole della Real Casa (forse ormai superate, ma tuttora in vigore) sta per impattare anche sulla vita del principino, proprio come accadde a suo, il Principe. kate eroyal family. (Ansafoto – Cityrumors.it)Il Principinoè il figlio maggiore del principee di Kate Middleton, nato il 22 luglio 2013. È terzo nella linea di successione al trono britannico. Con il suo sorriso contagioso e la sua vivace curiosità,è diventato una figura amatissima nel panorama della famiglia reale britannica.