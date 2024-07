Fatemele prendere | il microfono registra tutto le prime parole di Trump dopo gli spari | Ascolta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) "Lasciatemile scarpe": queste leche Donaldavrebbe dettoessere stato ferito di striscio da un proiettile. Arlo sarebbe stato unpresente al comizio del tycoon a Butler, in Pennsylvania. Nel video trasmesso da MSNBCla sparatoria, si sente la voce dell'ex presidente, in corsa per un secondo mandato alla Casa Bianca, mentre gli agenti del Secret Service si precipitano sul palco per circondarlo e portarlo via. "Vai, vai, vai", si sente dire dagli agenti mentre saltano addosso a. Poi: "Cosa stiamo facendo?". "Quando sei pronto", dice un altroqualche istante. "Su di te". "Muovetevi!" grida un altro. "Il tiratore è a terra. Muovetevi". A quel punto, mentre gli agenti sollevano, l'ex presidente dice: "Fatemile scarpe, fatemile scarpe, fatemile scarpe!".