Fan Trump uccisoex pompiere | un eroe

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 14 luglio 2024) 19.25 E' un ex capo dei vigili del fuoco, 50 anni da compiere, lo spettatore morto nell'attentato a Donald. A rivelare l'identità dell'uomo è stata sua sorella con un post su un social. L'uomo si chiamava Corey Comperatore. "Il comizio diha portato via la vita di mio fratello", scrive Dawn Comperatore Schafer."L'odio per un uomo ha preso la vita dell'uomo che noi tutti amavamo di più. E' stato unche ha protetto figlie e moglie che hanno vissuto l'impensabile"."" anche per il governatore della Pennsylvania,Shapiro.