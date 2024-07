Endless love anticipazioni dal 15 al 19 luglio 2024 | Nihan in pericolo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 14 luglio 2024)Sezin sarà in gravead, come segnalano ledal 15 al 19. Nel frattempo, Nail si metterà a contatto con suo fratello Nazif in quanto sospetterà che sia la causa della visita imprevista. Nazif, dal canto suo, essendo l'uomo di Hakki che ha segnalato l'incidente, sarà certo che Emir sia sulle sue tracce e chiederà aiuto all'uomo. Hakki, però, gli spiegherà di avere una strategia e gli consiglierà di fare quello che gli dirà lui. Nazif, poco dopo, darà appuntamento ad Emir e gli dirà che è pronto a dirgli chi lo sta ricattando, ma convocherà anchenello stesso posto assicurandole di avere delle prove contro Emir. L'uomo, in realtà, avrà intenzione di servirsi della ragazza come ostaggio, per avere un'arma contro Emir.