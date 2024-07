Chi era Thomas Matthew Crooks l’attentatore di Donald Trump | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 14 luglio 2024) Chi eradiChi eradiucciso nella notte italiana da un cecchino dopo aver ferito l’ex presidente USA? “Il mio nome è. Odio i repubblicani, odio”. Così si presentava in unsui social l’uomo che ha sparato (), ferendolo all’orecchio, l’ex presidente americano., ucciso dalle forze di sicurezza, aveva 20 anni ed era originario di Bethel Park, in Pennsylvania. Ma nonostante si fosse dichiarato nemico del tycoon e dell’Elefantino, era “registrato come elettore del Partito repubblicano”, al quale avrebbe anche donato 15 dollari. The #shooter was on a rooftop approximately 125 meters (410 feet) from where #was.