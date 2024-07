Chi è l’attentatore di Trump | vent’anni elettore repubblicano registrato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Roma, 14 luglio 2024 – “Il mio nome è Thomas Matthew Crooks. Odio i repubblicani, odio Donald. E sai cosa, avete ucciso l’uomo sbagliato". Si esprime così così in un video su You Tube, attentatore di Donald. Da notare che si nutrono forti sospetti sulla bontà del video perché chi parla potrebbe non essere lo sparatore, ma solo qualcuno che gli assomiglia, dato che sembra essere stato messo online dopo l’attentato e chi parla sostiene di essere ancora vivo mentre lo sparatore è stato certamente ucciso. Di certo si sa - lo ha confermato l’FBI - che l’attenatore si chiama Thomas Matthew Crooks, 20 anni, ed è di Bethel Park, Pennsylvania, a un’ora di guida a sud di Butler. Si è diplomato nel 2022 alla Bethel Park high school nel 2022 e quell'anno ha ricevuto un "premio stella" di 500 dollari dalla National Math and Science Initiative.