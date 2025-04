Marianella Inter Bayern Non sarà facile per i nerazzurri gestire la rabbia dei tedeschi ma penso…

Marianella: «Inter Bayern? Non sarà facile per i nerazzurri gestire la rabbia dei tedeschi, ma penso.» Le parole del telecronistaMassimo Marianella, giornalista di Sky Sport, è fiducioso nelle possibilità dell'Inter di conquistare l'accesso alle semifinali di Champions League, eliminando il Bayern Monaco. La squadra nerazzurra, infatti, ha già ottenuto una vittoria per 2-1 nella gara d'andata in trasferta.LE PAROLE- «E' un Bayern meno forte dell'Inter, anche a causa degli infortuni, ma resta insidioso. L'Inter, comunque, è forte a sufficienza per gestire la rabbia, la voglia e la storia dei tedeschi. Non sarà facile, ma penso che la squadra di Inzaghi ce la possa fare. Io ho commentato il precedente migliore di tutti tra le due squadre (la finale di Madrid del 22 maggio 2010, ndr), è bello che i tifosi ogni volta che mi incontrano me lo ricordino»

