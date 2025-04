Quotidiano.net - La Ue striglia Israele: “Diritto alla difesa. Ma ha superato i limiti”

Tel Aviv, 15 aprile 2025 – “ha ildi difendersi, ma le sue azioni attuali vanno oltre l’autoproporzionata”. È una critica bruciante all’offensiva di Tel Aviv nella Striscia quella mossa dall’Alta rappresentante della Ue per la Politica estera, Kaja Ks, in conferenza stampa ieri al termine del Consiglio esteri Ue. Parole che arrivano all’indomani dei raid israeliani che hanno preso di mira l’ospedale battista Al-Ahli di Gaza City durante la notte, distruggendo il pronto soccorso e il reparto di accoglienza e danneggiando altre strutture. Per Tel Aviv il nosocomio ospitava una centrale di comando di Hamas. “Per quanto riguarda la situazione generale a Gaza, è molto grave – ha aggiunto Ks –. Naturalmente vogliamo davvero che i mediatori tornino al tavolo dei negoziati, ripristinino il cessate il fuoco e garantiscano il rilascio di tutti gli ostaggi.