Bergamonews.it - Orazio Ingegneri, morto in autostrada: condannato a 1 anno e 4 mesi il camionista che lo investì

Bergamo.a une 4, pena sospesa, M.D., il38enne di origini romene domiciliato a Brembate che, nel gennaio 2023,e uccise sull’A4 il 49ennedi Almenno San Bartolomeo. Il giudice ha applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente per un. I familiari della vittima si sono affidati a Giesse Risarcimento Danni.È l’alba del 16 gennaio eè alla guida dell’autocarro Fiat 100 sull’A4 in direzione Torino-Venezia nel comune di Grezzago, in provincia di Milano. L’asfalto è umido, c’è la nebbia e quel tratto di strada è privo di illuminazione. All’improvvisotampona un autoarticolato Iveco-Bertoja che lo precede. In seguito all’impatto, l’autocarro resta fermo in prima corsia, mentre l’Iveco raggiunge la corsia di emergenza.