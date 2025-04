Iltempo.it - Achille Lauro, il concerto da brividi a piazza di Spagna: "Roma, stanotte è per te"

"L'espressione 'Comuni Mortali' sottolinea la grande fragilità che ci accomuna, quella vulnerabilità che ci rende tutti uguali, tutti cosi umani. Credo non esista niente di piùntico", racconta. Una sorpresa improvvisato adi, nel cuore della capitale: cosìha presentato il nuovo album in uscita venerdì, alle oltre duemila persone che hanno atteso l'artista sotto una pioggia battente. “È l'album che ho sempre voluto fare, un album di dediche: dalla mia città alla mia gente, dal mio grande amore a chi mi ha cresciuto. Un album che parla della mia vita, di amore incondizionato, di tormento e della matura consapevolezza che l'amore sia l'unica testimonianza del nostro passaggio sulla Terra. Una scaletta di dieci brani: tre singoli del nuovo disco con Amor il suo omaggio alla sua, Dannata San Francisco e Walk of Fame, con un omaggio ad Antonello Venditti con Notte Prima degli esami e poi alcuni dei suoi classici come Rolls Royce, Bam Bam.