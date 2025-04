Napoli piove sul bagnato per Conte anche Juan Jesus infortunato

Juan Jesus, già infortunato Buongiorno: problemi in difesa per Antonio ConteDopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno, arriva un’altra brutta notizia per Antonio Conte. Infatti, verso l’ora di gioco, Juan Jesus è costretto a uscire per un infortunio muscolare.Juan Jesus infortunato in Napoli-Empoli (LaPresse) Calciomercato.itIl brasiliano, mentre rincorreva un avversario, si è accasciato per terra, mostrando allo staff medico il dolore alla coscia destra.Conte ha quindi mandato in campo Rafa Marin, il quarto centrale della rosa azzurra, che avrebbe dovuto lasciare Napoli a gennaio verso il ritorno in Spagna. Il vero problema, però, è rappresentato dalla mancanza di alternative per le prossime partite. Infatti, Buongiorno resterà fermo ai box per la tendinopatia almeno fino alla gara di Torino; per Juan Jesus rischia di essere più grave del previsto. Calciomercato.it - Napoli, piove sul bagnato per Conte: anche Juan Jesus infortunato Leggi su Calciomercato.it Brutto infortunio muscolare per, giàBuongiorno: problemi in difesa per AntonioDopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno, arriva un’altra brutta notizia per Antonio. Infatti, verso l’ora di gioco,è costretto a uscire per un infortunio muscolare.in-Empoli (LaPresse) Calciomercato.itIl brasiliano, mentre rincorreva un avversario, si è accasciato per terra, mostrando allo staff medico il dolore alla coscia destra.ha quindi mandato in campo Rafa Marin, il quarto centrale della rosa azzurra, che avrebbe dovuto lasciarea gennaio verso il ritorno in Spagna. Il vero problema, però, è rappresentato dalla mancanza di alternative per le prossime partite. Infatti, Buongiorno resterà fermo ai box per la tendinopatia almeno fino alla gara di Torino; perrischia di essere più grave del previsto.

Napoli, piove sul bagnato per Conte: anche Juan Jesus infortunato. Napoli, nuovo infortunio per Buongiorno: un problema in più in vista dell’Empoli. Napoli-Inter, che botta per Conte: sfida Scudetto senza un top player. Napoli, a Como ancora col 3-5-2: le possibili scelte di Conte. Napoli-Lazio 0-1 in cinque meme: piove sul bagnato in casa azzurra. Conte nei guai, si fa male anche Neres sulla fascia sinistra. Ne parlano su altre fonti

Segnala derbyderbyderby.it: Napoli, nuovo infortunio per Buongiorno: un problema in più in vista dell’Empoli - Brutta tegola per gli azzurri in vista del match di lunedì in casa con il nuovo infortunio a Buongiorno che complica i piani tattici ...

Segnala informazione.it: Buongiorno ko, nuova tegola per il Napoli di Conte: l'esito degli esami - Arrivano pessime notizie per il Napoli in vista del finale di campionato che vede gli azzurri giocarsi lo scudetto contro l'Inter . La società partenopea fa sapere in una nota che ' Alessandro Buongio ...

Riporta informazione.it: Napoli-Empoli, un altro titolare a rischio: la scelta di Conte - Sarà un Napoli inedito quello che scenderà in campo contro l’Empoli: potrebbero essere ben 4 titolari gli esclusi dalla formazione iniziale Rush finale complesso per la formazione azzurra. Da una part ...