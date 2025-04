Napoli Empoli tegola per Conte nuovo infortunio in difesa

Napoli Empoli, ennesimo infortunio in difesa per Antonio Conte: al posto dell'azzurro è entrato Rafa Marin.Allo stadio Maradona il Napoli sta conducendo il match contro l'Empoli di D'Aversa grazie alle reti di Scott McTominay e Romelu Lukaku. Ad aver rovinato i piani di Antonio Conte, però, è stato un infortunio, l'ennesimo in difesa. Intorno al 70esimo minuto di gioco, infatti, Juan Jesus ha dovuto lasciare il campo.Per l'ex difensore di Roma ed Inter sembra trattarsi di uno stiramento alla coscia destra. Stop rimediato nel tentativo di rincorrere un avversario, involatosi verso la porta di Meret. Il brasiliano, infatti, si è accorto subito della gravità dell'infortunio e con gesti espliciti ha fatto cenno alla panchina del problema accusato. Rafa Marin è sceso in campo al suo posto.

