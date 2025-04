Internews24.com - Sabatini ricorda la finale Inter Palermo: «Abbiamo perso immeritatamente! Dopo la partita Zamparini mi chiamò…»

di Redazionela: «lami chiamò.» Le parole dell’ex direttore sportivoDurante la sua partecipazione al podcast Doppio Passo, Walterha rievocato il 29 maggio 2011, una data rimasta impressa nella sua memoria: quel giorno il, squadra di cui era direttore sportivo, disputò ladi Coppa Italia contro l’allenata da Leonardo.LE PAROLE- «Giocammo a Roma in una città colorata di rosa per via dei 30.000 palermitani presenti.3-1, lapoteva finire tranquillamente in parità.qualche giorno, non subito, mi chiamòe mi disse: ‘Vada dall’amministratore delegato e si faccia dare tutti gli stipendi’. E’ l’unico presidente al mondo che rincorre un suo dipendente per pagargli soldi non dovuti perché non mi doveva niente in quanto io ero dimissionario.