Niente rigore infuria la polemica L’arbitro ha paura

L’arbitro Fabbri.Napoli-Empoli, mancato rigore per gli ospiti: scoppia la polemica (LaPresse) Calciomercato.itNel mirino della critica c’è soprattutto un presunto tocco di mano di Juan Jesus in area di rigore campana. Un tocco che è stato revisionato al Var, ma che, come detto, non ha portato L’arbitro Fabbri ad una review al monitor. La decisione ha destato parecchie polemiche, soprattutto sui social e fra i tifosi.In particolare i tifosi dell’Inter, su X, hanno espresso tutta la loro contrarietà. Calciomercato.it - Niente rigore, infuria la polemica: “L’arbitro ha paura” Leggi su Calciomercato.it La mancata concessione del penalty fa scoppiare le critiche nei confronti della terna arbitraleUn risultato decisamente largo come margine, ma le polemiche non sono mancate, soprattutto per un presunto tocco di mano che ha portato ad un check al Var, che si è poi concluso con un nulla di fatto e nessuna chiamata davanti al monitor perFabbri.Napoli-Empoli, mancatoper gli ospiti: scoppia la(LaPresse) Calciomercato.itNel mirino della critica c’è soprattutto un presunto tocco di mano di Juan Jesus in area dicampana. Un tocco che è stato revisionato al Var, ma che, come detto, non ha portatoFabbri ad una review al monitor. La decisione ha destato parecchie polemiche, soprattutto sui social e fra i tifosi.In particolare i tifosi dell’Inter, su X, hanno espresso tutta la loro contrarietà.

Riporta ansa.it: Rigore inesistente a favore, attaccante U.14 sbaglia apposta - Il rigore non c'era, una chiara svista dell'arbitro, e così, per non tradire lo spirito sportivo, l'attaccante della San Martino Giovani, campionato veneto under 14, lo ha calciato fuori apposta.

Riporta libero.it: Rigore inesistente a favore: sbaglia apposta - Il rigore non c'era, una chiara svista dell'arbitro, e così, per non tradire lo spirito sportivo, l'attaccante della San Martino Giovani, campionato veneto under 14, lo ha calciato fuori apposta. A ...

mondosportivo.it comunica: Rigore fischiato al 90', l’arbitro è stato massacrato | Tifoso scende dagli spalti, rissa da far west - Ed è proprio questo ciò che è accaduto di recente. A causa di un calcio di rigore fischiato proprio negli istanti finali della partita, l’arbitro è stato massacrato da un tifoso che è sceso dagli ...