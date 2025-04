Leyla Hirsch In AEW mi hanno ghostato per settimane prima del mio addio

hanno salutato la AEW in questo inizio di 2025 ci sono wrestler di spicco come Miro, Malakai Black, Rey Fenix, Ricky Starks. Alcuni di questi hanno già fatto il loro debutto in WWE, mentre altri sembrano ormai in procinto di tornare. Ma la divisione maschile non è l’unica ad aver perso dei nomi: e tra le lottatrici che hanno dato il loro addio a Jacksonville c’è anche Leyla Hirsch. L’atleta russa se n’è andata alla scadenza del suo contratto, e ha parlato proprio oggi delle sue ultime settimane in AEW.“Non sono riuscita a parlare con Tony Khan”Intervistata nel podcast Soul Sessions, Leyla ha rivelato che il contratto con la AEW è scaduto proprio il giorno del suo matrimonio, e che parecchie settimane prima della scadenza ha cercato, invano, di parlare con Tony Khan per capire se per lei potesse esserci un futuro. Zonawrestling.net - Leyla Hirsch: “In AEW mi hanno ghostato per settimane prima del mio addio” Leggi su Zonawrestling.net Tra i nomi chesalutato la AEW in questo inizio di 2025 ci sono wrestler di spicco come Miro, Malakai Black, Rey Fenix, Ricky Starks. Alcuni di questigià fatto il loro debutto in WWE, mentre altri sembrano ormai in procinto di tornare. Ma la divisione maschile non è l’unica ad aver perso dei nomi: e tra le lottatrici chedato il loroa Jacksonville c’è anche. L’atleta russa se n’è andata alla scadenza del suo contratto, e ha parlato proprio oggi delle sue ultimein AEW.“Non sono riuscita a parlare con Tony Khan”Intervistata nel podcast Soul Sessions,ha rivelato che il contratto con la AEW è scaduto proprio il giorno del suo matrimonio, e che parecchiedella scadenza ha cercato, invano, di parlare con Tony Khan per capire se per lei potesse esserci un futuro.

