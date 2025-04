L’eccellenza italiana del Made in Italy brilla nella moneta dedicata a Campari

L’eccellenza italiana di Campari Group è celebrata nella moneta presentata oggi a Milano, emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ha valore di €4 ed è in argento. È stata realizzata dall’artista-incisore Emanuele Ferretti per la Collezione Numismatica 2025.Protagonista della moneta è lo storico ‘Spiritello’, soggetto nato dalla fantasia di Leonetto Cappiello nel 1921 e prima mascotte del marchio Campari, diventato simbolo di design, avanguardia e visione internazionale, valori intrinseci all’azienda milanese, emblema dell’aperitivo italiano nel mondo. Il personaggio, avvolto nella buccia d’arancia, con il suo slancio e i colori vivaci incarna l’iconico bitter, catturandone lo spirito, la passione e la celebrazione della vita. Lopinionista.it - L’eccellenza italiana del Made in Italy brilla nella moneta dedicata a Campari Leggi su Lopinionista.it MILANO –diGroup è celebratapresentata oggi a Milano, emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ha valore di €4 ed è in argento. È stata realizzata dall’artista-incisore Emanuele Ferretti per la Collezione Numismatica 2025.Protagonista dellaè lo storico ‘Spiritello’, soggetto nato dalla fantasia di Leonetto Cappiello nel 1921 e prima mascotte del marchio, diventato simbolo di design, avanguardia e visione internazionale, valori intrinseci all’azienda milanese, emblema dell’aperitivo italiano nel mondo. Il personaggio, avvoltobuccia d’arancia, con il suo slancio e i colori vivaci incarna l’iconico bitter, catturandone lo spirito, la passione e la celebrazione della vita.

