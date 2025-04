Oasport.it - Malagò si sfoga: “I risultati non sono bastati, presa l’Italia quando era messa male. Ho subito un torto”

“Isportivistati straordinari, i contia posto, il prestigio internazionale è altissimo, ma siamo arrivati ad oggi, 14 aprile, e prendo atto, anche se oggettivamente non è giusto, che non è possibile avere un mandato in più per completare un percorso che abbiamo ricostruito. La risposta è stata pubblica: c’è una legge. Mi inchino alla legge, ma deve valere sempre e per tutti“, le parole di un Giovanniche non potrà ricandidarsi per un quarto mandato da Presidente del CONI in base alle norme vigenti.Sulla motivazione per cui non si è potuta fare un’eccezione: “Perché il Coni è un ente pubblico, non si poteva fare quanto fatto per le federazioni ma stiamo personalizzando un po’ troppo questa storia. Siamo arrivati ad oggi, al momento in cui uno prende atto di tutto questo ma la cosa giusta era completare quel percorso iniziatoera veramente ridotta“.