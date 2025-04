Una colonia di granchi giganti ai Fori imperiali Gli esperti Potrebbero essere lì dal antica Roma

Tgcom24.mediaset.it - Una colonia di granchi giganti ai Fori imperiali | Gli esperti: "Potrebbero essere lì dall'antica Roma"

Unadiall'ombra del Colosseo e del Foro di Traiano, tra i ruderi del vecchio e glorioso imperono. Una popolazione di crostaceia storia millenaria, sopravvissuta alle trasformazioni della città: i ricercatori sospettano infatti che la loro presenza nel centro della città risalga a quando quell'area non era altro che una valle paludosa alimentata dal Tevere. Ioggi vivono tra le canalette di scolo che consentono il deflusso delle acque verso i corsi sotterranei. Sono esposti a predatori, come corvi o gabbiani, e trascorrono le giornate negli anfratti naturali o nelle tane - spesso profonde - scavate nei condotti; aspettando il buio della notte per compiere escursioni alla ricerca di cibo, in particolare chiocciole e insetti. Secondo gli, questa specie avrebbe anche sviluppato una forma dismo, tipica di chi resta a lungo isolato.