The Family – Le anticipazioni della seconda stagione dal 14 al 18 aprile su Canale 5

Proseguono gli intrighi e i colpi di scena nelladi The, la serie turca ispirata a I Soprano, in onda su5 da lunedì 14 a venerdì 18alle ore 16.50. Ecco tutto quello che accadrà nelle prossime puntate.Lunedì 14Aslan decide di “sequestrare” Devin per evitare che venga arrestata dalla polizia. Nel frattempo, tutti sono alla ricerca di Tolga, ciascuno spinto da ragioni personali. Hulya, venuta a sapere di non essere più la presidentefondazione, reagisce con furia.Martedì 15A Leyla viene offerto il ruolo di assistente esecutiva all’internofondazione. Quando Hulya tenta di sottrarle la custodia dei figli, tra le due donne esplode un conflitto che si trasforma in una vera e propria guerra.Mercoledì 16Cihan, con l’aiuto di Ilyas efiglia Serap, uccide Tolga.